Roma, 21 set – La partita è chiusa soltanto per quanto riguarda il referendum, con la netta vittoria del Sì che ha sfiorato il 70% dei voti. Per l’esito definitivo delle regionali dovremmo invece attendere ancora qualche ora, ma le proiezioni Rai e La7 non lasciano obiettivamente spazio a troppi dubbi. I risultati sembrano infatti ormai quasi scontati, con il centrodestra che conquista le Marche e si conferma in Veneto e Liguria. Non ci sarà però nessuno scossone nel governo – evocato da molti nelle ultime settimane – perché il centrosinistra si conferma in Toscana, Campania e Puglia. Si va quindi verso il 3 a 3. La Valle d’Aosta fa un po’ storia a sé: stando sempre alle proiezioni in questa regione autonoma a spuntarla sembrerebbe essere la Lega, che correva da sola.

I dati, come detto, sono ancora del tutto parziali e dunque vanno presi con le pinze.

I dati in base alle proiezioni

Toscana – Nella storica roccaforte “rossa”, il candidato del centrosinistra è in vantaggio di sette punti sulla candidata del centrodestra. Eugenio Giani è infatti dato al 47,37%, la leghista Susanna Ceccardi al 40,8%. Mentre Irene Galletti del Movimento 5 Stelle è attorno al 7%.

Puglia – Anche in questo caso i giochi sembrano quasi fatti, con il presidente uscente nonché candidato del centrosinistra Michele Emiliano al 46,1%. Raffaele Fitto, candidato candidato del centrodestra, non arriva al 38%. Mentre la candidata del M5s, Antonella Laricchia, è all’11,9%.

Veneto – Risultato più che scontato in Veneto, dove il governatore uscente Luca Zaia vince nettamente. Con una percentuale però forse al di sopra di ogni più rosea aspettativa: 74,5%. Centrosinistra asfaltata, visto che il candidato Arturo Lorenzoni è al 16,6%. Mentre il M5s è al 3,3%.

Campania – Il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca è dato al 67%, quello del centrodestra Stefano Caldoro al 19,2%. Mentre il M5S, con la candidata Valeria Ciarambino, è al 9,9%.

Liguria – Come in Veneto, anche in Liguria vince il centrodestra. E anche in questo caso è una vittoria evidente del governatore uscente Giovanni Toti, dato al 52,8%. Mentre Ferruccio Sansa del centrosinistra è fermo al 41,3%.

Marche – Nelle Marche nettamente avanti il centrodestra, il cui candidato Francesco Acquaroli è dato al 47,3%. Quello del centrosinistra Maurizio Mangialardi è al 37,6%.

Valle d’Aosta – qua come detto la Lega correva da sola ed è al momento il primo partito, sopra al 20%. Il centrosinistra è attorno al 15%, mentre Fdi-Fi insieme sono intorno al 9%.

Alessandro Della Guglia