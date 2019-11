Roma, 22 nov – Vauro fa l’intellettuale di sinistra ma un’ospitata in tv non la disdegna mai, nemmeno quando il programma è ospitato dalle temute reti Mediaset di berlusconiana memoria e quando il conduttore è Del Debbio. Questa volta si parla dell’iniziativa di due membri di Fratelli d’Italia che sono andati a “controllare” i citofoni delle case popolari a Bologna. E lui ha le sue idee – che traduce per lo più in insulti.

Case popolari “straniere”

La vicenda per la verità ha già tenuto banco nelle scorse settimane. Due consiglieri di Fratelli d’Italia, Bignami e Lisei, hanno girato un video in cui evidenziavano come nelle case popolari di un quartiere di Bologna i citofoni riportino per la maggior parte cognomi di extracomunitari. Era ovvio che questa iniziativa poneva in luce qualcosa di “non chiaro” nei criteri di assegnazione degli alloggi popolari in città. D’altronde, sappiamo bene come nelle maggiori città italiane spesso gli immigrati abbiano una corsia preferenziale per quanto riguarda certe graduatorie.

Fascismo, fascismo ovunque

Vauro manco a dirlo non è entrato assolutamente nel merito della questione ma ha semplicemente fatto ciò che gli viene meglio: vomitare bile, insulti, occasionalmente accusare qualcuno di essere fascista e quando ciò non basta, usare il turpiloquio. A Dritto e Rovescio sono ospiti altri due campioni dell’imparzialità, Emanuele Fiano e Giuseppe Cruciani in studio. Cosa preme discutere in studio? Ma ovvio, dell’imminente ritorno del fascismo (un tema molto caro alle famiglie italiane). Quando Del Debbio si collega con Vauro e gli chiede un parere, lui non esita: “Quello che penso è ovvio: l’azione lì di andare a filmare i citofoni, come si fa a dire che non è un’istigazione alla violenza e al razzismo? È questione di buonsenso, non di destra o di sinistra. La risposta che c’è stata, ovvero il fatto che siano andati sotto i loro uffici ‘qui lavorano i fascisti’ io non l’avrai fatto, però è vero: lì lavorano i fascisti. Perché quel comportamento lì è da fascisti“.

Cruciani e il “buonsenso”

Cruciani, dal canto suo, sembra quasi un boy scout rispetto a Vauro; definisce l’azione dei due membri di FdI “politicamente sprovveduta e sbagliata”. “Non condivido assolutamente quello che hanno fatto. Evocare però il Fascismo, come Vauro e tanti altri, è offensivo nei confronti di chi ha vissuto il Fascismo sulla propria pelle. Perché il Fascismo è un’altra cosa…” commenta ancora Cruciani. Che addirittura azzarda una discussione sui criteri di assegnazione delle case popolari che spesso tendono a “gratificare” gli immigrati. Lo stesso Fiano, di certo non un “sovranista”, mette bene in guardia Vauro dall’utilizzare la parola Fascismo a sproposito.

Ma Vauro non demorde

Vauro ovviamente non rincula, anzi, rincara la dose, perché non sia mai che qualcuno gli rubi lo scettro dell’antifascismo da salotto televisivo: “Non sarà da fascisti, ma è da stronzi! Cruciani, io stasera mi sento buono, anzi buonista: non chiamiamolo Fascismo, ma allora li vogliamo chiamare ‘pezzi di merda? ‘Questi due signori non sono fascisti, ma due pezzi di merda”. Bene, Vauro ha vinto senz’altro il premio “antifascista dell’anno”, soffiandolo per un pelo a Cruciani. Sorge, tuttavia, il dubbio che il vignettista toscano sia in realtà affetto dalla sindrome di Tourette.

Ilaria Paoletti