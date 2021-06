Roma, 7 giu – Che lo si voglia o meno Bella ciao è un inno divisivo che “piace” solo ad una certa parte politica. La polemica sull’inno partigiano che dovrebbe essere istituzionalizzato e suonato dopo l’inno di Mameli ha tenuto banco negli ultimi giorni e Vauro non poteva risparmiarci la sua opinione: “E’ una canzone unitaria ma non di tutti perché anti-fascista”.

Vauro: “Bella ciao più bella dell’Inno di Mameli”

“Fosse per me Bella Ciao sostituirebbe addirittura l’Inno di Mameli, intanto perché più bella; inoltre perché è veramente una canzone della Repubblica italiana nata dalla resistenza anti fascista; infine perché è un inno alla libertà, adottato in tutto il mondo e cantato in più lingue”: queste le parole del vignettista Vauro Senesi, che continua: “Se c’è una storia di cui l’Italia può andare orgogliosa è quella della Resistenza che ha fatto nascere la Repubblica. Non mi stupisce l’indignazione della destra italiana, ammiccante e per lo meno omertosa, che come minimo dovrebbe dichiarare il suo anti-fascismo, come dovrebbe essere in un’Italia democratica”.

“Chi non la ama è fascista”

“La Meloni afferma di avere un rapporto sereno con il fascismo, che avrebbe commesso qualche errore. Salvini dice che 25 aprile è il giorno del derby tra fascisti e comunisti” dice ancora Vauro “ma non ricordo una netta condanna del fascismo da parte di questa destra e sto ancora aspettando la querela annunciata dalla Meloni. Sarei infatti felice di aver dimostrato che Fdi è un partito anti fascista. Perché se non si è dichiaratamente anti si cavalca il fascismo. Sostengono che il fascismo è morto: rispondo ‘magari!’. Ma in genere sono i mafiosi a dire che la mafia non esiste”. Poche idee, ma molto confuse e soprattutto molto più vecchie e stantie di quelle del giovane Mameli.

Ilaria Paoletti