Roma, 11 gen – Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dichiara a Repubblica, che dopo le elezioni in Emilia Romagna rinnoverà completamente il partito, convocando un congresso dopo il 26 gennaio.

“Sardine, forze progressiste …”

“Convoco il congresso, con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura” dichiara Zingaretti. “In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita. E noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla. Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese…”. Il soggetto politico che Zingaretti ha in mente è “vasto e plurale” che “accolga le istanze della società civile”. Secondo Zingaretti il nuovo progetto dovrà includere “la società civile, i movimenti, le sardine, tutte le forze democratiche, progressiste e ambientaliste”.

“Cultura delle “bandierine”“

Afferma ancora il segretario dem: “È inutile che ci giriamo intorno. Non possiamo fare melina fino al 26 gennaio, non possiamo fare ogni giorno l’elenco delle cose sulle quali non c’è accordo nella maggioranza”. “Purtroppo questo è il risultato della cultura delle ‘bandierine’” sostiene Zingaretti “in cui ci si illude di esistere solo se si difende una cosa. Ma io lo dico ogni giorno a Conte e a Di Maio: un’alleanza è come un’orchestra, il giudizio si dà sull’esecuzione dell’opera, non sulla fuga di un solista che casomai dà pure fastidio alle orecchie. Non è tempo di distruggere ma di costruire”. “Il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine” ribadisce Zingaretti sulle elezioni in Emilia Romagna.

Ilaria Paoletti