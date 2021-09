Roma, 3 set – Il premier Mario Draghi annuncia che si va verso l’obbligo vaccinale, che ci sarà le terza dose e che le restrizioni del green pass saranno estese. Una conferenza stampa programmatica che spacca la maggioranza, visto che la Lega si era già detta contraria all’obbligatorietà del green pass e ora dice no pure all’obbligo del vaccino. A ben vedere, non tutta la Lega è contraria – ci sono il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i governatori del nord che vogliono solo uscire dalla pandemia a tutti i costi. Ma ad essere contrario agli obblighi è il leader, Matteo Salvini. E tanto basta, in teoria.

L’annuncio di Draghi: “Sì all’obbligo vaccinale”

Draghi annuncia che il governo intende imporre il discusso e discutibilissimo obbligo vaccinale. Poi interviene nel bel mezzo dello scontro Lega-Pd sull’obbligo del green pass e chiarisce che “il chiarimento politico lo fanno le forze politiche“. E a tal proposito, aggiunge, “è auspicabile una convergenza e una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche”. Ma, avverte, “il governo va avanti” nonostante le divergenze perché “non vedo un disastro all’orizzonte”. Insomma, a sentire l’ex numero uno della Bce, la spaccatura nella maggioranza è tranquillamente sanabile. “Questo governo sta in piedi perché è il Parlamento che lo vuole – prosegue Draghi -. La vita del governo è decisa dal Parlamento. Perciò ho sempre detto che i processi decisionali sono integrati, ma questo non vuol dire che il governo debba fare il mestiere dei partiti, né che i partiti devono fare il mestiere del governo“. In sostanza, l’avvertimento è: “Litigate pure, tanto poi decido io”.

Letta torna all’attacco della Lega: “O Con Draghi o contro il green pass”

Al termine della conferenza stampa e forte delle parole di Draghi, il segretario Pd Enrico Letta è tornato all’attacco della Lega. Quella del Carroccio è la “linea alla Borghi”?. La Lega “chiarisca, o con Draghi o contro il green pass“, fa presente Letta. “Non si può stare con le parole di Draghi oggi e allo stesso tempo votare contro il green pass in Parlamento: le due cose – ribadisce – sono incompatibili”.

No della Lega all’obbligo vaccinale

E il chiarimento alla fine arriva: la Lega è contraria all’obbligo vaccinale. “Più di 38 milioni di italiani hanno già liberamente scelto e completato il ciclo vaccinale, oltre il 70% della popolazione sopra i 12 anni, a cui si aggiungono 5 milioni di cittadini guariti. La Lega era e rimane contro obblighi, multe e discriminazioni, ricordando che in nessun Paese europeo esiste l’obbligo vaccinale per la popolazione. Insistiamo invece, e porteremo la proposta al voto anche in Parlamento, perché lo Stato garantisca tamponi gratuiti, salivari e rapidi, per tutti coloro che ne abbiano necessità”.

Visto e considerato che per l’obbligo vaccinale serve il via libera delle agenzie del farmaco – che dovrebbe arrivare entro settembre – c’è ancora tempo per capire come si evolverà lo scontro tra Pd e Lega. Se il partito di Salvini porta avanti due linee – quella di governo e quella di lotta – come rinfacciato dallo stesso Letta, delle due l’una. Finora però al di là degli sbraiti e degli slogan, Salvini si è sempre accodato alla linea del governo. Staremo a vedere.

Adolfo Spezzaferro