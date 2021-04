Roma, 19 apr – Tutti contro la SuperLega di 12 top club di calcio europei: i media parlano di “atto criminale“, di “guerra dei ricchi“. Anche in Italia i quotidiani sportivi riportano la notizia e la Gazzetta dello Sport titola: “Superlega? Super NO“. “Tutti contro il progetto di 12 club europei. Tra loro anche Juve, Inter e Milan, ed è bufera“, scrive il quotidiano in prima pagina, sottolineando la posizione di Uefa, Federazioni e Fifa: “Chi partecipa è fuori da tutto“. E aggiunge: “Causa da 60 miliardi. Pure Macron e Johnson sono contrari al piano. Le giravolte di Agnelli”.

I francesi condannano la “Guerra dei ricchi”

E’ la notizia del giorno, non solo del mondo del calcio. Tuttosport apre con il titolo: “Ma siete pazzi? La SuperLega uccide il calcio“, mentre il Corriere dello Sport titola “SuperLega, Uefa alla guerra”: “Pronta una battaglia legale – scrive il quotidiano – contro i club che vogliono staccarsi. Previste pesanti ritorsioni”. I quotidiani francesi, inglesi e tedeschi vanno all’attacco dell’iniziativa, che per adesso non vede la partecipazione di club di Francia e Germania. Da una parte le immagini di Agnelli e Perez (vicepresidente e presidente della SuperLega, dall’altra Al-Khelaifi e Rummenigge: secondo il quotidiano francese l’Equipe è la “Guerra dei ricchi”, guidata da Juventus e Real Madrid, mentre per ora Psg e Bayern restano fedeli alla Uefa.

I giornali britannici parlano di “Guerra civile”

Sul Mirror britannico l’attacco è frontale: “Atto criminale contro i tifosi“. Su Metro Sport si parla addirittura di “Guerra civile”. The Sun titola con la minaccia della Uefa: “Vi cacceremo”, in riferimento alle 12 squadre ribelli. “La Premier League, furiosa, non approverà il progetto. Le spudorate “sei” (tante sono le squadre inglesi che aderiscono, ndr) devono quindi fare marcia indietro o andarsene “, minaccia la maggior parte dei giornali britannici. Per The Guardian: “Il calcio è in fermento, il progetto per una nuova Super League è già fallito. La Uefa e la Premier League sono arrabbiate“.

Per la Spagna “Il calcio esplode” e “La guerra è appena iniziata”

Anche in Spagna la notizia fa scalpore e come annuncia Marca: “Il calcio esplode” dopo questo progetto dei top club. Mentre per As: “La guerra è appena iniziata” tra le società e le varie realtà calcistiche. Nel complesso è unanime la condanna al calcio dei ricchi, alla faccia degli altri club delle varie leghe europee, colpevoli soltanto di non essere nel giro miliardario delle big.

Ludovica Colli