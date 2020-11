Roma, 8 nov – Hanno fatto il giro del web ieri le parole di Paolo Gentiloni su Twitter che, forse un po’ troppo preso dalla vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa, ha addirittura asserito che si sarebbe abbracciato da solo per la gioia.

Gentiloni: “Così felice che ….”

Il commissario per l’Economia all’Unione Europea ha accolto così la notizia della vittoria di Joe Biden e della sua conseguente nomina a presidente degli Stati Uniti: “#USAelection2020 Una giornata indimenticabile per l’Europa e la democrazia. Mi sto abbracciando da solo”. Prima ancora, Gentiloni aveva condiviso lo “spontaneissimo” video di Kamala Harris che annunciava la vittoria a Joe Biden.

“Non ti stringere troppo, c’è il Covid”

Qualcuno, su Twitter, non ha mancato di fare ironia sull’eccessivo entusiasmo di Gentiloni per la vittoria del candidato democratico: “Non ti stringere troppo, che sennò rischi il Covid”, scrive qualcuno. “Avete iniziato con l’autoerotismo?” continua qualcun altro. “Beh, i non eletti si tifano a vicenda”, punzecchia un altro utente. Altri gli dedicano Il narciso di Giorgio Gaber. Insomma, in generale Twitter (e non solo, dato che poi l’uscita di Gentiloni è diventata virale anche sugli altri social) ha accolto questo amore di sé spacciato per esultanza per Biden con una sonora pernacchia. Sarà questo il tenore delle “relazioni internazionali” che l’Italia e l’Ue terranno con gli Usa di Biden? Si potrebbe quasi parlare di isolazionismo (fisico).

Ilaria Paoletti