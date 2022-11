Roma, 4 nov – Ora Joe Biden spinge sull’acceleratore contro l’Iran. Almeno, così sembra dall’ultima dichiarazione espressa dal presidente americano, ripresa da Adnkronos.

Biden a muso duro sull’Iran: “Lo libereremo”

Per Biden “l’Iran presto sarà “libero”. Il presidente degli Stati Uniti lo dice a un comizio tenuto in California, in vista delle ormai imminenti elezioni di medio termine. L’inquilino della Casa Bianca stava parlando degli sforzi per migliorare l’assistenza ai veterani, incluse le cure per problemi respiratori o per i tumori che affliggono coloro che hanno combattuto in Iraq e in Afghanistan. Ad un certo punto, quasi un fulmine a ciel sereno, la frase: “Non vi preoccupate, libereremo l’Iran”. Aggiungendo poi: “Li libereremo molto presto”. Momento di ennesima follia di Sleepy Joe o verità choc su una ormai imminente dichiarazione di guerra?

Teheran replica: “Liberi da 43 anni”



La dichiarazione del presidente (sulla cui serietà ci potrebbe anche stare qualche dubbio, vista la lucidità del personaggio) ha ovviamente fatto il giro del mondo. A Biden il governo dell’Iran non poteva mancare di rispondere. Come effettivamente fa Teheran con queste parole: “Il Paese è stato già liberato 43 anni fa, non saremo più prigionieri”. Sottintendendo, in modo evidente, che se Washington dovesse compiere passi azzardati in senso bellico, lo stato degli ayatollah sarebbe pronto a rispondere con tutti i mezzi.

Alberto Celletti