Roma, 18 mag – La serrata generale imposta dal governo Conte per contenere i contagi da coronavirus ha messo in ginocchio l’economia. Tanto che sebbene da oggi possano riaprire circa 800mila imprese (e molte non lo faranno perché le condizioni poste sono antieconomiche), il lockdown di aprile ha avuto conseguenze mai viste prima e gli effetti dureranno ancora a lungo. A certificare gli effetti in un settore vitale dell’economia nazionale come quello dei consumi è l’Ufficio studi di Confcommercio: dopo la flessione del 30,1% registrata a marzo, nel mese scorso il crollo, rispetto ad aprile 2019, è stato del 47,6%. E anche la riapertura di oggi continua a penalizzare i settori più colpiti.

Hanno retto solo i consumi degli italiani tappati in casa

Se andiamo a vedere nel dettaglio, nel mese di aprile – in piena serrata generale – sono pochissimi i segmenti nei consumi che hanno mantenuto inevitabilmente il segno positivo: alimentazione domestica, comunicazioni e energia (gli italiani erano infatti tappati in casa). La flessione è tale che Confcommercio parla di una caduta del Pil a -16% a maggio. Il rimbalzo congiunturale del 10,5% del Pil, stimato per il mese di maggio (con le riaperture), è poca roba se confrontato alle cadute di marzo ed aprile. Infatti su base annua la riduzione del Pil è ancora del 16%. “Non basteranno gli ulteriori recuperi di attività attesi da giugno in poi per cambiare significativamente la rappresentazione statistica di una realtà fragile e profondamente deteriorata”, avverte l’Ufficio studi di Confcommercio.

Azzerata la domanda in tutti i settori vietati

Al contempo, ad aprile la domanda si è quasi azzerata nei settori legati alle attività complementari alla fruizione del tempo libero e a tutte quelle attività “normali”, vietate per tutto il mese. La domanda è stata uguale a zero per turismo, ristorazione, intrattenimento e automotive. E adesso, con le riaperture, resta il fatto che “la questione più grave è la concentrazione delle perdite su pochi importanti settori, come il turismo e l’intrattenimento, che sono anche quelli più soggetti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di sicurezza, ma anche la mobilità e l’abbigliamento. Pertanto, la fine del lockdown non sarà uguale per tutti. Ma soprattutto, dopo la riapertura si avvertiranno anche dolorosi effetti su reddito e ricchezza che si protrarranno ben oltre l’anno in corso”, avverte la confederazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Burocrazia e scarsi aiuti del governo un’incognita per il futuro

Come se non bastasse la crisi economica – la peggiore dal dopoguerra a oggi – la troppa burocrazia e gli scarsi provvedimenti varati finora dal governo per sostenere cittadini e imprese lasciano una pesante incognita su una possibile ripresa. Secondo gli analisti di Confcommercio, infatti, “l’eccesso di burocrazia, male endemico di cui soffre il nostro Paese, ha presentato il suo conto anche durante la pandemia e nella quale anche l’efficacia dei provvedimenti messi in cantiere dalle autorità nazionali e internazionali rimane un’ulteriore incognita”.

