Piacenza, 10 mar – Il coronavirus fa una vittima nel mondo della politica e delle istituzioni. Nelio Pavesi, consigliere comunale a Piacenza, eletto nelle liste della Lega, è morto dopo un ricovero durato diversi giorni e la causa sarebbero proprio alcune complicanze legate al coronavirus. Pavesi, docente di musica e pianista, aveva 68 anni, è stato tra i primi iscritti del Carroccio nei primi anni ‘x\x\90, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1998 al 2002 e poi di nuovo nel 2017. Il sindaco Patrizia Barbieri (anche lei positiva al virus) ha espresso parole di cordoglio: “La scomparsa di Nelio Pavesi ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee”.

Spallanzani: “60 casi positivi, 10 in condizioni gravi”

Intanto dall’Istituto Spallanzani di Roma arriva l’aggiornamento quotidiano sui casi positivi: sono 60 i contagiati, di cui 10 in condizioni gravi. In tutto sono 81 i pazienti ricoverati, “inclusi i 10 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento”. “I pazienti in osservazione sono 19 e in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici”, si legge nel bollettino. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 283, mentre i dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 14 a questa mattina. Lo Spallanzani segnala infine che “a fronte di un potenziamento della ricettività potenziale dell’Istituto, i ricoveri ad oggi risultano in lieve flessione mentre aumenta la capacità di dimissione e gestione a domicilio grazie alla collaborazione delle strutture territoriali delle Asl ed alla Sanità Militare”.

Ludovica Colli