Roma, 21 lug — Green pass anche in zona bianca per spettacoli, viaggi, sport e tutti i luoghi a rischio assembramento: è quanto stabilito nel decreto in via di approvazione nella giornata di domani dal governo.

Green pass, domani la firma del governo

Ancora incerto il nodo dei ristoranti al chiuso; sul tavolo delle ipotesi prevale l’idea di un pass «light» previsto per chi ha effettuato solo una dose oppure presenta un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Con questi parametri l’Italia rimarrebbe in zona bianca per tutta l’estate scongiurando il rischio di chiusure, nonostante l’aumento di casi legati alla diffusione della variante Delta. L’idea è chiaramente quella di spingere più persone possibili a iniziare l’iter vaccinale profilando lo spauracchio di vacanze «monche» o ad accesso limitato. L’obbligo di green pass permetterà una capienza maggiore nei luoghi al chiuso, come cinema e teatri, dove non sarà più necessarie sedersi a posti alternati.

Cambiano gli indicatori di fascia

Il decreto sarà approvato domani per entrare in vigore il 26 luglio onde scongiurare il cambio di fascia che con gli attuali parametri vedrebbe alcune regioni tornare in zona gialla da venerdì: sono le aree dove il numero di contagiato supera i 50 casi su 100mila abitanti. Tra le Regioni interessate vi è anche il Lazio. Con il nuovo sistema l’incidenza dei positivi smetterà di essere fondamentale: lo sarà invece l’indicatore del numero di ricoverati in area medica e in terapia intensiva. Si pensa a una percentuale del 5% per le intensive e al 10% per i reparti medici. Le Regioni storcono il naso e chiedono tassi di occupazione rispettivamente al 20 e al 30%. In giornata la cabina regia fisserà il tetto.

Nel documento approvato dai presidenti di Regione si ritiene «indispensabile che l’utilizzo delle certificazioni verdi sia esteso, a prescindere dal contesto epidemiologico territoriale di riferimento, alle seguenti attività: grandi eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi». Nell’elenco verranno aggiunti anche i treni a lunga percorrenza, gli aerei e le navi.

Il nodo scuola