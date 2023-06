Roma, 30 giu – Sul Mes ormai il governo è nel pallone. Imprigionato dalle pressioni provenienti dall’Ue e dalle promesse elettorali che, in caso di adesione, andrebbero gestite su una questione enorme, che in caso di “tradimento” comporterebbe un danno d’immagine probabilmente troppo grosso.

Mes, il governo nel pallone

Come riporta l’Ansa, la dichiarazione ufficiale recita: “I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all’esame del ddl per un periodo di 4 mesi”. A parlare è Andrea Di Giuseppe (Fdi), intervenendo nella discussione generale riguardante proprio il meccanismo europeo di stabilità. Duole dare ragione a +Europa, che per bocca del deputato Benedetto Della Vedova afferma: “Meloni, nel pallone sul MES, incapace di decidere, chiede alla Camera una sospensione della discussione di quattro mesi. Una cosa né carne né pesce: non è un No coraggioso, è solo un rinvio non si capisce per cosa. L’indecisione al potere. Così Meloni fa uscire l’Italia dai paesi guida della Ue e danneggia il paese”. Difficile contestare, perché è la verità. L’esecutivo è letteralmente imprigionato: i falchi europei gli puntano la pistola – metaforicamente parlando – contro, e un’adesione sarebbe un danno di immagine fortissimo.

La sinistra – ovviamente – chiede la ratifica immediata

Dall’altro lato, la sinistra ovviamente marcia a vele spiegate lamentandosi. Del “sì” che non arriva, in modo altrettanto ovvio. Matteo Renzi, dal suo campo centrista – ma ovviamente insidcabilmente europeista – commenta: “Se continuano così più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco. Meloni sta sbagliando approccio perché anziché preoccuparsi del futuro dell’Europa tiene la bandierina ideologica di dire: io ho sempre detto no al Mes. Tanto è solo questione di tempo. Prima o poi dovrà dir di sì. E anche in quel caso sarà l’ennesima contraddizione”.

Alberto Celletti