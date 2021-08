Roma, 24 ago – All’improvviso, un’illuminazione! Cosa fare affinché le regole sui bus vengano rispettate? Mettere il controllore, semplice. Questo il piano geniale del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. Nessuno ci aveva mai pensato prima.

Un’idea geniale: il controllore

Infatti nelle linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Cts è previsto nero su bianco il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. Giovannini sottolinea, in un’intervista a Rainews 24, che quello del controllo è un tema “cruciale”. Le indicazioni, inviate anche alle Regioni (ognuna di loro poi si barcamenerà tra le regole come meglio crede) prevedono che il controllore dovrà verificare non solo che i passeggeri siano in regola col biglietto ma – secondo quanto riporta HuffPost – anche la corretta applicazione delle misure anti-Covid, dalla capienza all′80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina.

Le regole per treni, aerei e navi

“Per treni, aerei e navi a lunga percorrenza sarà obbligatorio il green pass dal 1 settembre. Questa è una misura di sicurezza per tutti” dichiara Giovannini in una intervista a Rainews24. Giovedì mattina i presidenti delle Regioni sui piani per il trasporto pubblico locale in vista della ripresa delle attività e delle scuole a settembre. “Ci incontreremo giovedì con i presidenti delle region per fare le nostre osservazioni. Il Governo ha messo in campo risorse senza precedenti. Per il secondo semestre dell’anno ci sono oltre 600 milioni di euro per i servizi aggiuntivi che le Regioni devono mettere in campo sulla base dei tavoli prefettizi cioè i luoghi dove provincia per provincia viene fatta la pianificazione e 800 milioni peer compensare i maggiori costi” e le perdite legati alla pandemia da Covid”.

E il green pass obbligatorio?

E per quanto riguarda l’estensione del green pass obbligatorio per categorie di lavoratori a contatto con il pubblico, come appunto gli autisti dei bus (e il controllore, si suppone) “la discussione è in corso”, sostiene il ministro Giovannini. “Anche la ministra Gelmini ha citato questo tema complesso, legato all’ evoluzione della campagna vaccinale. Più noi acceleriamo sulla campagna vaccinale, più mettiamo in sicurezza tutto il Paese. Gli operatori che sono a contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi a essere ancora più protetti”.

