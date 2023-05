Roma, 31 mag – Romano Prodi si accoda alla tradizione e parla di “deriva autoritaria”. Ovviamente del centrodestra, lo stesso che ristruttura la Rai, ma anche quello che stravince le comunali. D’altronde, vincere le elezioni, per la sinistra, è chiaramente un sintomo di anti-democrazia, se a vincere non sono loro, ben si intenda.

Prodi e la deriva autoritaria

È sempre piacevole quando da sinistra rispolverano certe parole, rigorosamente a caso. Fa ancora più ridere quando a farlo è un suo vecchio esponente, ormai in pensione da una vita, che per dare fiato alla bocca segue volentieri il classico modus operandi di chi non ha nulla da dire: urlare alla dittatura. Così fa Prodi, che in un’intervista alla Stampa, parla di “deriva autoritaria”. Il “mortadella”, però, ne ha per tutto e per tutti: parte dalla Rai per poi delirare in libertà anche sul resto. Il pericolo dittatura, in estrema sintesi, ci sarebbe per gli abbandoni della Rai (molti delle quali, peraltro, avvenuti senza alcuna pressione governativa ma per banalissime questioni di mercato, come è il caso di Fabio Fazio), ma anche per le vittorie elettorali di Giorgia Meloni e soci, colpevoli – non si capisce bene come – di volersi in qualche modo “prendere tutto” secondo il professore, che cita anche l’Emilia: “Sta emergendo la tentazione di escludere il presidente Stefano Bonaccini dalla ricostruzione. Ma così siamo davanti ad un governo che punta a prendersi tutto. C’è una parola semplice che riassume tutto questo: autoritarismo. Così si sta cambiando la natura del Paese”.

La sinistra perde per colpa della “paura”

La conclusione del cosiddetto professore fa ridere come tutto il resto. Per Prodi non c’è solo la deriva autoritaria, ma anche il fatto che, se la sinistra perde le elezioni, in qualche modo non sarebbe sua responsabilità, bensì il risultato di una non meglio specificata “paura” che aleggerebbe nell’opinione pubblica. Ovviamente fomentata dalle classiche destre: “C’è un sentimento che sta guidando le opinioni pubbliche in tutto il mondo. La paura. Per la guerra. Per i migranti. La destra ha sempre saputo governare bene e meglio di altri, questi sentimenti. Una paura che finisce per coinvolgere anche temi più condivisi, come l’ambiente”. Caro professore, la pensione non basta: sarebbe meglio anche mettere a riposo la lingua.

Stelio Fergola