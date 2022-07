Roma, 18 lug – A Roma non manca mai l’emergenza rifiuti. Un tratto tristemente distintivo della capitale ormai da anni, chiunque sia il sindaco.

Roma, emergenza rifiuti e le promesse del comune



Il sindaco Roberto Gualtieri, ripreso da Adnkronos, promette la salvezza. Salvezza dalla munnezza, nella fattispecie. La munnezza che avvolge la capitale, soprattutto nelle periferie. Perché Roma è – di nuovo – in emergenza rifiuti. Il comune – di nuovo – promette di risolverla. A Radio Rtl, per bocca dello stesso primo cittadino, si esprime così: “Ho il dovere di spiegare ai cittadini che se va a fuoco e diventa non utilizzabile l’impianto più grande che tratta 8.000 tonnellate di rifiuti a settimana, è chiaro che una parte di essi, finché non si trovano sbocchi alternativi, rimangono sulle strade. Stiamo lavorando con il massimo impegno proprio per superare questa situazione”. Infine la promessa: “Tra una settimana penso che l’emergenza sarà superata”.

È tutto identico, indipendentemente dal primo cittadino

Indipendentemente dalla spiegazione tecnica fornita dal municipio, la relazione tra Roma e il concetto di “emergenza rifiuti” sembra perenne. Indipendentemente dal sindaco eletto. Esisteva ai tempi di Virginia Raggi, prosperava ancora prima, con Ignazio Marino, e se ne trovano tracce consistenti già quando Gianni Alemanno occupava le sedi del Campidoglio. Non è mai finita. Soprattutto, non sono mai cambiati i toni. La consapevolezza è che la capitale abbia bisogno di un giro di vite straordinario, oltre che strutturale (termovalorizzatori e inceneritori), per superare uno dei numerosi drammi che la attanagliano da decenni.

Stelio Fergola