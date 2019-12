Ravenna, 6 dic – Il leader della Lega Matteo Salvini attacca la Nutella, la celebre crema spalmabile alle nocciole prodotta dalla Ferrero, un tempo protagonista dei suoi post del buongiorno sui social. “No signora, non ho freddo…sto bene. Poi mangio pane e salame e due sardine e sto ancora meglio…”. Scherza Salvini ieri sera a Ravenna, quando una simpatizzante sotto il palco gli chiede se non ha freddo. Il leader della Lega però torna serio quando gli ricordano di mangiare la Nutella. “La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per la Nutella usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani“, spiega. E a dire che lo scorso anno, il 26 dicembre, aveva ad esempio postato su Facebook una sua foto, commentandola così: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”.

Il più grande acquirente di nocciole turche è proprio Ferrero

Come è noto, il marchio Ferrero è la più grande utilizzatore di nocciole italiane – in particolare quelle piemontesi – in Italia. La quantità di nocciole prodotte in Italia però non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno per la produzione di Nutella nel mondo. Ebbene, secondo una inchiesta della Bbc, “all’incirca i tre quarti delle nocciole mondiali arrivano dalla Turchia, e il più grande acquirente al mondo è Ferrero“. Tra l’altro la rete nazionale britannica, nel suo servizio, metteva in evidenz la manodopera utilizzata per la raccolta: “A farlo sono soprattutto migranti, anche bambini, che lavorano molte ore per una paga misera“. Lo stipendio base infatti, secondo l’emittente britannica, è di 15 euro al giorno.

Adolfo Spezzaferro