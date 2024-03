Italia prima per cittadinanza a stranieri: ci estinguiamo e i “nuovi italiani” sono sempre di più

Roma, 20 mar – A pochi giorni dal click day del 18 marzo per le richieste relative al Decreto flussi 2024, il segretario nazionale del Partito democratico Elly Schlein ha riportato agli onori di cronaca la questione della cittadinanza per le persone di origine straniera. La battaglia per lo ius soli, eterno pallina della sinistra immigrazionista e inclusiva, non ha mai trovato realmente fine. A fronte di una retorica che vuole l’Italia come governata da pericolosi e insensibili razzisti, i dati della Fondazione Ismu Ets mostrano invece come la nostra Nazione sia, in tutta Europa, quella che ha concesso più cittadinanze negli ultimi anni.

Cittadinanza, i numeri dei “nuovi italiani”

Analizzando i numeri relativi al 2022, si evince come siano stati più di 213mila gli stranieri ad aver ottenuto la cittadinanza italiana: ovvero il 76% in più rispetto ai 121mila del 2021. Rispetto ad una media del 2,6% per l’intera Unione europea, in Italia circa il 4,3% è diventato residente tra i cittadini precedentemente non italiani. Una percentuale di molto superiore alla media continentale. Sommando i dati di tutte le Nazioni europee, nell’arco del 2022, sono stati più di 989mila gli stranieri ad essere diventati cittadini dei vari Stati membri. Tra questi il 22% ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Il popolo italiano a rischio estinzione

Ogni anno che passa il numero di “nuovi europei” aumenta sempre di più. Parallelamente al fenomeno immigratorio, che in Italia con il Decreto flussi ha trovato una vera e propria legalizzazione, è ora in corso il riconoscimento di questa sostituzione etnica. Lo stravolgimento sociale e culturale di questi processi è sotto gli occhi di tutti. In un’Italia sempre più vecchia e colpita da una profonda crisi demografica si sta compiendo l’attacco più tragico all’identità del popolo italiano e procedendo verso la sua completa estinzione. Lo stesso destino che, qualora non si invertissero queste tendenze distruttrici, appartiene a tutti i popoli europei.

