Roma, 25 ott – Le previsioni sul discorso del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera si sono rivelate esatte. Non che ci volesse granché. Ma qualche notivà interessante è venuta fuori.

Meloni alla Camera: “Sovranità alimentare non più rinviabile”



Oltre un’ora di discorso. Tante parti ampiamente previste e prevedibili. Prevedibile era, purtroppo, la sottomissione “contro il fascismo”. Ovviamente appunti simili sulla politica estera, dove il presidente del Consiglio non si discosta da quella occidentale ed eterodiretta (c’è poco da discutere o da ragionare) da Washington. Dunque, solidarietà all’Ucraina, condanna della Russia, nessuna cessione alle ritorsioni di Mosca sull’energia. Nessuna novità ovviamente sulla piena adesione all’Unione europea, al pilota automatico del Pnrr, seppur con qualche sfumatura interessante. Dal “non crediamo che esista un’Europa di Serie A e una Serie B, l’Italia ha tutto il diritto di esserci a testa alta, nei consessi europei, per tutelare i propri interessi nella consapevolezza di un destino comune” a “la strada per ridurre il debito non è la cieca austerità, ma la crescita economica”.

Semipresidenzialismo e lotta all’immigrazione clandestina

Il premier sostiene la riforma presidenziale, o meglio semipresidenziale, per dare all’Italia “stabilità governativa”, e per passare allo status di “democrazia decidente”, uno Stato in cui “chi vince governa per cinque anni”. Non potevano mancare i riferimenti all’agroalimentare, alla sua difesa, al Made in Italy, pezzi di una “sovranità alimentare non più rinviabile” che “non significa che non troveremo più l’ananas” (dice sorridendo e riferendosi, senza nominarla, a Laura Boldrini), ma soltanto che “non dipenderemo più da nazioni lontanissime da noi per dare da mangiare ai nostri cittadini”. Sull’immigrazione clandestina, la Meloni ribadisce l’idea di attuare un blocco navale per “fermare le partenze”, ma anche “rimuovere le cause che portano i migranti a lasciare le proprie terre”, citando Enrico Mattei, il cui nome potrebbe essere impiegato per un “piano per l’Africa”.

Le donne del Risorgimento

Interessante è stato l’esordio del premier, che ha liquidato le ridicole polemiche sul maschile della qualifica di presidente del Consiglio venute fuori – manco a dirlo – dagli ambienti di sinistra e dalla “solita” Boldrini, ricordando con grande sostanza e poca apparenza le donne del Risorgimento. Ovvero coloro che contribuirono alla fondazione dello Stato nazionale. Donne che “hanno osato per impeto e per ragione”, su tutte Cristina Trivulzio di Belgiojoso, “elegante organizzatrice di salotti e barricate”, poi Rosalia Montmasson, unica donna a partecipare alla spedizione dei Mille. Una risposta indubbiamente di sostanza a una questione di una superficialità davvero disarmante.

