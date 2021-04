Far capire a un ragazzo che sei interessata a lui è una vera arte! Per quanto sforzo tu metta in questo avvicinamento lento, non è detto che lui si farà per forza avanti subito o che capisca il tuo interesse: per questo a un certo punto, come suggeriscono gli esperti dei migliori siti per incontri, sarà necessario che tu prenda in mano la situazione e faccia una mossa più diretta.

Comincia un discorso

Ci sono tanti modi per iniziare un discorso. Uno dei più carini potrebbe essere fare un complimento. Sicuramente avrai osservato il ragazzo in questione per un po’ e saprai trovare il momento e il complimento giusti. Se riesci a fargli capire che hai notato in lui qualcosa di bello che gli altri normalmente non notano, farai di sicuro una bella impressione! Questo può essere un ottimo gancio per iniziare una conversazione nella quale, a un certo punto, potresti lasciar cadere in maniera apparentemente casuale alcune domande. Potresti dire che hai in mente di fare qualcosa di interessante nel weekend, ma che non hai ancora programmi (in questo modo potresti dagli indirettamente un’occasione per invitarti) o potresti chiedergli se è fidanzato o gli piace qualcuna. Questa domanda non è il massimo della discrezione ma per molti ragazzi è il segnale chiaro che sei interessata: quindi giocatela bene.

Sai che gli uomini in generale sono poco propensi a valutare i segnali sottili, tuttavia prima di dichiararsi direttamente è sempre meglio seminare degli indizi per portarlo indirettamente a notarti. Questo significa che, se lo vedi spesso, puoi iniziare a farti notare guardandolo sempre negli occhi quando gli parli, salutandolo in modo particolarmente affettuoso, toccandolo discretamente mentre siete in dialogo. Anche curare il tuo aspetto in modo particolare quando sai che vi incontrerete è un primo passo per farti notare.

Usa i suggerimenti

Su internet puoi trovare centinaia di articoli e forum che parlano d’amore e che sono pieni di consigli per “attaccare bottone”. Ti conviene leggere molto sul tema e pensare a un piano d’azione in base ai suggerimenti che trovi. Anche se alcune cose ti sembreranno difficili o al contrario scontate, sappi che vale sempre la pena di ragionarci perché sì, siamo tutti diversi, ma il modo che abbiamo di comportarci invia spesso dei segnali universali. Usa i consigli che hai letto quando ti fanno sentire sicura di te e hanno un potenziale rassicurante; quelli che invece ti fanno sentire a disagio al solo pensiero oppure non ti appartengono come persona non sono da considerare.

Diteglielo direttamente

Il modo migliore per far sapere a un ragazzo che sei interessata è dirglielo. Punto. Assicurati di trovare un momento e un luogo che siano tranquilli, privi di pressioni dall’esterno, e cerca di non lasciar trapelare la tua ansia. Digli che sei interessata a lui e che vorresti conoscerlo meglio, ma non insistere perché ti risponda subito: lasciagli il suo tempo. Se arriverai a questo punto, probabilmente lo avrai osservato nei giorni precedenti e sarai sicura di avere almeno una possibilità di essere ricambiata. Cerca di vivere questo momento con tranquillità e coraggio!