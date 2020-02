Roma, 21 feb – “Mattia Brandi, professione paparazzo, è in giro con la sua macchina fotografica quando di fronte a lui, per strada, sbucano Alberto Angela e il figlio Alessandro” scrive il settimanale Oggi: il figlio di Piero Angela si sarebbe molto adirato quando è stato disturbato nel corso di un momento privato con il proprio figlio.

Angela contro il paparazzo

Alberto Angela è molto geloso notoriamente della sua privacy e dunque sarebbe passato alle vie di fatto, intimando al paparazzo di togliersi di mezzo e di cancellare le foto scattate a lui e al figlio. Il paparazzo, Mattia Brandi, fa capire al conduttore televisivo e divulgatore scientifico di non avere nessuna intenzione di eliminare le foto: “Gli ho spiegato che non avevo fatto nulla di male, che lui è un personaggio pubblico” spiega il fotografo “ci trovavamo in un luogo pubblico e la legge consente di scattare”.

Lo stupore del fotografo

Ma Angela proprio non voleva sentire ragioni: “Continuava a chiedermi di cancellare, dicendo che il figlio è minorenne. Gli ho assicurato che sono un professionista da vent’anni, so bene che non si può pubblicare il volto di un minore e infatti l’avrei “pixelato”. Ma lui insisteva: ‘Che ne so io se poi queste foto finiscono sui social o nel deep web?'”. “Ero stupefatto, non mi è mai successo che un vip reagisse così…” continua ancora il paparazzo.

L’intervento della polizia

Alla fine nella bagarre è stato necessario l’intervento della polizia: “Di fronte al (legittimo) rifiuto del paparazzo di cancellare le foto, la polizia è intervenuta anche stavolta, chiamata da Brandi d’accordo con Angela”. Gli agenti intervenuti hanno preso le generalità dei presenti ma alla fine non è stata emessa alcuna sanzione o provvedimento.

Angela: “Devo tutelare mio figlio”

Alberto Angela, una volta letta la dichiarazione del paparazzo, ha voluto dire la sua: “Non mi nego mai ai fotografi, sono disponibilissimo anche per i selfie col pubblico, ma da padre di famiglia mi sentivo in dovere di tutelare i diritti di mio figlio minore”. “E comunque, il dialogo tra me e il fotografo si è svolto in un clima di assoluta cordialità” ha concluso. D’altronde Angela con le parole ci sa fare.

Ilaria Paoletti