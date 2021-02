Sei curioso di scoprire su quale tipologia di bookmaker scommettere? Scopri quali sono quelli che offrono le quote migliori

Quanto è divertente scommettere e provare ad ottenere delle laute vincite? Sicuramente molto, per questo motivo dovresti cercare il bookmaker che offra le migliori quote e i migliori bonus.

Quali sono i migliori bookmaker e quali caratteristiche presentano? Che differenze ci sono fra bookmaker italiani e siti scommesse stranieri? Come scovare le migliori quote?

Se queste sono delle domande che generano in te dell’interesse e se vuoi scommettere nel bookmaker adatto alle tue esigenze continua a leggere questo articolo. Dopo averlo letto la tua visione e la conoscenza dei siti di scommesse sarà molto più completa.

Dove si trovano le quote migliori?

Questa è una bella domanda. Tutti i bookmaker presentano delle quote differenti anche in relazione all’evento su cui si scommette. Fatta questa premessa, ci sono sicuramente dei bookmaker in cui le quote sono generalmente più altre rispetto ad altri. I bookmakers stranieri in genere hanno quote più alte di una fascia che va dallo 0.5 fino al 0.15. Questo è molto importante, infatti quando andrai a piazzare più eventi in una multipla, la tua potenziale vincita si alzerà esponenzialmente.

Questo è un principio generale. Ti consigliamo sempre di fare un confronto perché in alcuni casi bookmakers stranieri e italiani con licenza AAMS presentano le stesse quote.

Quali sono gli svantaggi dei bookmakers stranieri?

Non è tutto oro quel che luccica perché ci sono degli svantaggi nei bookmakers stranieri. In questi a differenza di quelli AAMS, il giocatore dovrà dichiarare al fisco italiano le sue vittorie e quindi andare a pagare le tasse. La differenza di montepremi ottenuta con la vincita di una schedina si potrebbe ridurre drasticamente perché verrebbe erosa completamente dal fisco. Non potrai decidere se dichiarare o meno la tua vincita se scommetti su un sito di scommesse con una licenza che è diversa da quella AAMS, perché è obbligatorio farlo.

Quindi cerca di fare le tue considerazioni prima di scommettere su un sito piuttosto che su un altro. Non badare semplicemente alle quote ma prova ad immaginare anche quanto andresti a pagare a causa delle tasse. Le vincite in questi bookmakers si vanno a sommare alla tua base imponibile nel calcolo dell’IRPEF.

Perché a volte le quote non sono l’unica cosa importante?

Le quote non sempre sono l’unica cosa importante in un sito di scommesse. Ci sono diversi aspetti che potrebbero influenza la tua scelta di un bookmakers rispetto ad un altro.

Eventi sportivi

Sicuramente è molto importante che il sito in cui tu andrai a scommettere presenti una grande varietà di eventi sportivi. Generalmente sia i bookmakers con una licenza AAMS che con una licenza del Curacao o MGA, presentano un’ottima varietà di eventi. In alcuni casi però i bookmakers stranieri ne presentano un numero maggiore. Infatti spesso sono presenti anche sport non molto diffusi in Italia come ad esempio il Badminton o lo Snooker. Inoltre sui bookmakers straniere generalmente anche la sezione riguardante gli eSports è più ricca di eventi.

Sezione live e virtuale

Queste sezioni sono molto importanti perché permettono di scommettere sugli eventi in corso e non perdere nessuna occasione. Nella sezione virtuale potrai scommettere a qualsiasi ora su eventi creati da appositi software come ad esempio: calcio, tennis, moto gp, automobilismo. Questi eventi durano pochi minuti quindi ti permettono di vincere (o perdere) in poco tempo.

App

Altro aspetto che devi considerare al di là delle quote è la presenza o meno di app. Non tutti i bookmakers sono proprietari di un’app, è importante però che la loro interfaccia sia ben ottimizzata anche per l’utilizzo da mobile.

Metodi di pagamento

Sui bookmakers stranieri generalmente sono presenti più metodi di pagamento rispetto a quelli italiani. Nei siti AAMS infatti difficilmente è possibile notare la presenza di un metodo di pagamento in criptovalute. In molti siti stranieri invece è possibile anche pagare in Bitcoin.

Quanto sono importanti i bonus?

I bonus sono fondamentali in un sito di scommesse perché rendono l’esperienza più vantaggiosa. Infatti unendo dei buoni bonus a delle ottime quote si possono ottenere delle grandi vincite. I bonus possono essere di vario tipo:

Bonus di Benvenuto;

Promozioni occasionali;

Promozioni per utenti VIP;

Conclusioni

Adesso hai l’occasione di trovare i migliori bookmaker con le quote più alte effettuando delle ricerche consapevoli sul motore di ricerca. Come detto in precedenza per vivere un’esperienza di gioco unica non è sufficiente ricercare semplicemente i siti con le migliori quote ma è molto importante prendere in considerazione anche altri aspetti, come:

Bonus;

Eventi Giocabili;

Sezione live e virtuale;

Presenza di App.

Infine ultimo aspetto da considerare ma non per ordine d’importanza è sicuramente l’assistenza clienti. La presenza di questa ti permette di giocare in modo sicuro e di essere aiutato ogni volta che incontri una problematica. Non ti resta che trovare il sito di scommesse ideale per te, considerando tutti i fattori descritti in questo articolo. Ricordati anche che in alcuni dovrai pagare le tasse, quindi le vittorie potrebbero essere erose.

